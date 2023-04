Direct - Guerre en Ukraine : les Etats-Unis annoncent un nouvel envoi d'aide militaire à l'Ukraine

La controverse sur les céréales ukrainiennes continue. La Bulgarie a annoncé à son tour mercredi une interdiction des importations de céréales ukrainiennes accusées de déstabiliser le marché national. La Slovaquie avait déjà fait de même. La Hongrie a quant à elle élargi ce mercredi l'interdiction d'importation à des dizaines de produits agroalimentaires (farine, miel, vin, pain, viande et légumes), tandis que l a Pologne a conclu mardi un accord avec l'Ukraine en vue d'une reprise.

La Commission européenne tente de calmer le jeu. Elle libère 100 millions d'euros pour aider les agriculteurs de l'est de l'Europe les plus touchés, a annoncé mercredi sa présidente Ursula von der Leyen.

L'armée ukrainienne a trouvé des raisons de se réjouir. Elle a reçu les premiers systèmes américains de défense antiaérienne Patriot, censés aider Kiev à protéger son ciel face aux salves de missiles russes, a annoncé mercredi le ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov.

Selon une enquête menée conjointement par les médias audiovisuels publics du Danemark, de la Norvège, de la Finlande et de la Suède, un programme militaire russe cartographie actuellement les parcs éoliens offshore, les gazoducs et les câbles électriques et Internet dans les eaux entourant ces pays. Selon certaines sources, explique le média danois DR , l'objectif est de préparer un sabotage contre les pays nordiques, notamment en coupant les câbles électriques et de données qui traversent l'Atlantique et le reste de l'Europe.