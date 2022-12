Direct - Guerre en Ukraine : les efforts de l'armée russe se concentrent sur la région de Donetsk

Plus de trois cents jours après le début de l'attaque russe contre l'Ukraine, Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu en héros à Washington pour son premier voyage international depuis le début de l'offensive russe le 24 février. Un déplacement aux contraintes de sécurité exceptionnelles et de quelques heures seulement, au cours duquel Joe Biden lui a promis une nouvelle aide financière et, pour la première fois, la fourniture du système de défense anti-aérienne Patriot.

Sur cette lancée, les leaders européens souhaitent eux aussi rencontrer le président ukrainien en personne. Ils l'ont dès lors invité à participer à Bruxelles le 3 février, a confirmé jeudi le porte-parole du président du Conseil, Charles Michel.