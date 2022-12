Direct – Guerre en Ukraine : les coupures de courant se multiplient dans le pays suite aux bombardements de ce matin

La capitale Kiev est de nouveau la cible de frappes ce vendredi, selon le maire de la ville Vitali Klitschko. "Ne quittez pas les abris ! L'attaque contre la capitale est encore en cours !", a-t-il écrit sur Telegram. Le métro a été mis à l'arrêt afin que les habitants puissent s'abriter dans les stations.

D'autres villes sont également touchées. L'alerte aux raids aériens est en cours dans toutes les régions ukrainiennes, à l'exception de la Crimée occupée et de l'Oblast de Louhansk. Il semblerait qu'il s'agisse d'une attaque massive de la Russie contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

Les maires de Kharkiv (nord-est) et Poltava (centre-est) ont quant à eux annoncé que leurs villes étaient privées d'électricité à la suite de bombardements matinaux.

Confrontée à une série de revers militaires d'ampleur dans le Nord-Est et le Sud du pays cet automne, la Russie a opté en octobre pour une tactique de frappes massives visant la destruction des réseaux et transformateurs électriques de l'Ukraine, plongeant des millions de civils dans le froid et l'obscurité en plein hiver.