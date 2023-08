Les enquêteurs russes ont annoncé vendredi avoir récupéré les corps des dix personnes mortes dans le crash de l'avion qui transportait le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, ainsi que les enregistreurs de vol de l'appareil qui s'est écrasé mercredi en Russie. "Les corps de 10 victimes ont été retrouvés sur le site de l'accident d'avion. Des analyses génétiques moléculaires sont en cours pour établir leur identité. Les enregistreurs de vol ont été saisis par les enquêteurs et un examen détaillé des lieux est en cours", a déclaré le Comité d'enquête russe sur Telegram.

Du côté russe, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a qualifié de "mensonges absolus" les déclarations de l’Occident selon lesquelles le Kremlin pourrait être à l’origine de la mort d’Evgueni Prigogine, le chef des mercenaires du groupe Wagner. S’exprimant sur les causes de l’accident, le porte-parole de Vladimir Poutine a déclaré que les faits doivent encore être clarifiés par l’enquête. Il a assuré que les résultats officiels de l’enquête seront publiés.

Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs signé un décret qui oblige désormais les membres des formations paramilitaires à prêter serment à la Russie, comme le font les soldats de l’armée régulière, deux jours après la mort présumée du patron de Wagner. Ils devront jurer "fidélité" et "loyauté" à la Russie et "suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs".