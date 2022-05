Direct - Guerre en Ukraine : les combats s'intensifient dans l'est, Zelensky s'emballe, Macron tempère

76e jour de guerre en Ukraine. Et alors que les combats s'intensifient depuis ce lundi dans le sud et l'est de l'Ukraine, Joe Biden a réactivé un dispositif emblématique datant de la Seconde Guerre mondiale afin que ces régions puissent rapidement être livrées en armes et munitions. L'"Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act", est en effet une loi "prêt-bail" qui reprend le dispositif adopté en 1941 par Roosevelt donnant au président américain des pouvoirs étendus pour soutenir l'effort de guerre en Europe. Pendant ce temps, la Finlande se rapproche de plus en plus d'une adhésion à l'OTAN.

Et alors que Zelensky se félicitait que l'Ukraine ait rempli les "documents" nécessaires à la phase deux de l'adhésion à l'Union européenne, Emmanuel Macron, lors de son premier discours européen calmait l'enthousiasme de son homologue ukrainien tout en laissant une petite porte ouverte sous forme d'un nouveau concept transitoire.

