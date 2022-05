Direct – Guerre en Ukraine : les combats ont atteint une "intensité maximale" dans l'Est

92e jour de guerre en Ukraine. La Russie continue de concentrer ses forces terrestres dans le Donbass, avec plus de 40 villes frappées, sans pour autant oublier de bombarder le reste du pays afin de maintenir la pression psychologique sur une population de plus en plus en souffrance. L’armée ukrainienne quant à elle, subit mais résiste malgré les pertes. Zelensky, pour sa part, refuse l’idée une paix qui s’accompagnerait de la cession des territoires de l’est à l’envahisseur russe.

Sur le terrain, à Lyssytchansk, dans l’oblast de Lougansk à l’est de l’Ukraine, la police locale a enterré au moins 150 personnes dans une fosse commune, a indiqué le gouverneur de la région Serguiï Gaïdaï sur Telegram. Des défunts qui seront correctement inhumés après la guerre. Il s’agit de victimes des bombardements russes et de personnes décédées de mort naturelle.

Une vidéo montre comment les dépouilles, dans des sacs blancs portant chacun une étiquette avec un nom, sont déposées dans la fosse. M. Gaïdaï a également indiqué que les forces russes ont pris le contrôle de près de 95% de l’oblast de Lougansk. "La situation est extrêmement mauvaise", a-t-il ajouté.

Les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk, qui comptaient chacune quelque 100.000 habitants avant la guerre, constituent la dernière poche de résistance ukrainienne et subissent des bombardements depuis plusieurs jours.

Suivez les évènements de ce 92e jour de guerre dans notre direct ci-dessous :