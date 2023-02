Direct – Guerre en Ukraine : Les chars de combat Leopard 2 livrés d'ici fin mars indique le ministre allemand de la Défense en visite surprise à Kiev

Sur le terrain, dans la région de Lougansk, les Ukrainiens voient affluer les forces russes. " Nous voyons de plus en plus de réservistes (russes) déployés dans notre direction, nous voyons plus d'équipements apportés (...) ", a déclaré Serhi Gaïdaï, gouverneur ukrainien de la province de Lougansk, principalement occupée par les Russes.

Les combats se poursuivent aussi à Bakhmout dans le Donetsk, plus violents que jamais, mais, face aux forces Russes, les Ukrainiens ne battent pas en retraite. Une résistance héroïque soulignée, presque saluée, par le fondateur de la milice militaire privée Wagner, Evgueni Prigojjine et qui n’est pas sans rappeler la situation de Marioupol il y a quelque temps.