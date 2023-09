Direct – Guerre en Ukraine : les autorités ukrainiennes ordonnent des évacuations de civils dans la région de Kherson

Le président russe Vladimir Poutine a accepté de se rendre en Corée du Nord sur invitation de son dirigeant Kim Jong Un, exceptionnellement en déplacement en Russie afin de renforcer les liens entre Moscou et Pyongyang, notamment militaires.

Les États-Unis ont exprimé mercredi leur "préoccupation" face aux perspectives de coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord, au moment où les dirigeants de ces deux pays se sont rencontrés en Russie. En parallèle, les Américains ont décidé d’envoyer des observateurs en Ukraine afin de monitorer l’utilisation des armes fournies à Kiev.

La Russie a affirmé avoir détruit dans la nuit de mercredi à jeudi plusieurs drones aériens ukrainiens dans les régions frontalières de Briansk et Belgorod (ouest), sans faire état de victimes à ce stade.

La Russie qui aurait tenté d’abattre un avion Royal Air Force en septembre il y a environ un an. C’est ce qu’affirment nos confrères de la BBC. Un épisode longtemps tenu secret, y compris par la Grande-Bretagne désireuse de ne pas rendre public l’étendue de sa collecte de renseignements. En outre, aucune des deux parties ne souhaitait une escalade qui pourrait potentiellement entraîner un membre de l’OTAN dans une confrontation militaire avec la Russie. Un incident qui montre, une fois de plus, comment une erreur ou un mauvais calcul de la part d’un individu pourrait embraser le conflit.

Quant à Elon Musk, sa décision de ne pas activer son réseau de satellites Starlink en Crimée occupée ne cesse de le poursuivre. Un journaliste de SkyNews n’a pas hésité à demander au tycoon si son ego et son ignorance avaient coûté des vies à des Ukrainiens ? Depuis la révélation de cet épisode, le milliardaire propriétaire de X/Twitter et de SpaceX notamment, tente de se justifier. Mais les diverses raisons avancées jusqu’à présent pour expliquer son geste ne semblent pas convaincre une opinion publique de plus en plus hostile, de Kiev à Los Angeles, en passant par Londres.

Plus de détails et d’informations dans notre Live ci-dessous :