Direct – Guerre en Ukraine : les artistes ukrainiens dans le monde ont marqué à leur façon le premier anniversaire du conflit

A New York, hier, au Metropolitan Opera du Lincoln Center, les drapeaux ukrainiens ont clôturé l’événement "A Concert of Remembrance and Hope", donné à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le directeur musical du Met, Yannick Nezet-Seguin, les chanteurs d’opéra ukrainiens Dmytro Popov et Vladyslav Buialskyi ont salué le public, entourés d’un drapeau or et bleu. Partout dans le monde, cet anniversaire a été marqué par l’illumination de monuments, notamment la Tour Eiffel, à Paris.

Plus de trente stars, dont Julia Roberts, Barbra Streisand et Matt Damon, ont transmis vendredi leur "amour" et adressé leurs prières à l'Ukraine dans une vidéo marquant le premier anniversaire du début de l'invasion russe.