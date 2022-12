Direct – Guerre en Ukraine : les ambassades ukrainiennes de sept pays reçoivent des colis maculés de sang, Kiev dénonce "une campagne de terreur"

Après la lettre piégée en Espagne, les ambassades de Hongrie, des Pays-Bas, de Pologne, de Croatie, d'Italie, les consulats généraux de Naples et de Cracovie, et le consulat de Brno ont reçu des colis imbibés de sang avec des yeux d'animaux à l'intérieur, a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères ukrainien.

Nous avons des raisons de croire qu'il existe une campagne bien planifiée de terreur et d'intimidation des ambassades et consulats ukrainiens.

Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères

Le Kremlin a rejeté vendredi les conditions évoquées la veille par le président américain Joe Biden qui s'était dit prêt à discuter avec Vladimir Poutine si ce dernier retirait ses troupes d'Ukraine pour mettre fin au conflit.

Plus tard dans la journée, le chancelier allemand Olaf Scholz a émis la même demande au président russe, afin "qu'une solution diplomatique soit trouvée le plus rapidement possible".

L'opération militaire continue.

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin

La Première ministre finlandaise Sanna Marin a quant à elle dressé vendredi un bilan "très honnête" des capacités de l'Europe à l'aune de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, déclarant sans ambages qu'elle n'est "pas assez forte" pour tenir seule tête à Moscou.

Je dois être très honnête (....) avec vous, l'Europe n'est pas assez forte en ce moment, nous serions en difficulté sans les Etats-Unis.

Sanna Marin, Première ministre finlandaise

Sur le terrain, les combats font rage dans l'est de l'Ukraine, Bakhmout restant la principale cible de l'artillerie russe, tandis que les forces de Moscou restent sur la défensive dans les régions de Kherson et Zaporijjia (sud), a déclaré l'état-major de l'armée ukrainienne vendredi.