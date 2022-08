Direct – Guerre en Ukraine : Les affrontements près de la centrale de Zapporijjia pourraient tourner au "suicide" selon le secrétaire de l'ONU

Les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et turc Recep Tayyip Erdogan et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres se sont retrouvés jeudi à Lviv pour discuter du récent accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, et de la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dont le sort inquiète le monde.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé le soutien de la Turquie à l'Ukraine et s'est alarmé du danger d'un "nouveau Tchernobyl", en rapport à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie. "Alors qu'on poursuit nos efforts pour une solution, nous avons été et continuons d'être du côté de nos amis ukrainiens", a-t-il affirmé avant d'ajouter qu'il ne souhaite pas d'un "nouveau Tchernobyl".

De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti que tout dégât porté à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine serait un "suicide", appelant une nouvelle fois à "démilitariser" la centrale.

Moscou et Kiev s'accusent mutuellement des bombardements qui ont ciblé cette centrale nucléaire située dans le sud de l'Ukraine et occupée depuis mars par les troupes russes, faisant resurgir le spectre d'une catastrophe majeure en Europe.

L'Ukraine accuse depuis des semaines Moscou de stocker des armes lourdes dans la centrale de Zaporijjia et de l'utiliser comme base de frappes sur les positions ukrainiennes. Elle assure aussi que les forces russes tirent sur la centrale qu'ils occupent dans le but d'accuser Kiev de ces bombardements.

Moscou a démenti jeudi avoir déployé des armes lourdes dans la centrale et dit n'y avoir que des unités assurant la sécurité. La Russie accuse en retour Kiev de préparer une "provocation retentissante" sur place à l'occasion de la visite en Ukraine du secrétaire général de l'ONU.

Pour garantir la sécurité du site et permettre une mission d'inspection, Antonio Guterres et les Etats-Unis ont appelé jeudi dernier à la mise en place d'une zone démilitarisée autour de la centrale, demande de longue date de l'Ukraine.

Sur les différents fronts, les combats se poursuivent et les victimes tant civiles que militaires, continuent de s'accumuler. Malgré cela les positions demeurent figées et l'armée de Poutine peine à gagner du terrain.