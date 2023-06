Direct – Guerre en Ukraine : les accusations de Prigojine envers le Kremlin exposent les profondes tensions au sein des forces russes

Au lendemain de l’attaque de drones près de Moscou et de la destruction partielle du pont de Tchongar, reliant la Crimée annexée au sud de l’Ukraine, la colère ne s’estompe pas au pays de Poutine. La Russie crie vengeance et le fait savoir par l’intermédiaire de ses plus virulents représentants sur le terrain ainsi que par les médias proches du maître du Kremlin. Et comme souvent dans de pareils cas, le recours à l’arme atomique pour faire respecter la Russie est évoqué sans détour, notamment par la star russe des médias Volodomyr Solovyov.

Sur le terrain, alors que les combats continuent de faire rage bien que la contre-offensive continue de patiner, les forces de Moscou ont frappé l’oblast de Soumy dans le nord-est de l’Ukraine et proche de la frontière russe. Au total, 147 explosions ont été signalées, faisant officiellement des blessés mais aucune victime.

Une contre-offensive plus lente que prévu de l’aveu même de l’État-major de Kiev et qui déçoit les Américains et leurs alliés occidentaux comme l’auraient confié plusieurs responsables à nos confrères de CNN :"La contre-offensive ne répond aux attentes sur aucun des fronts". À Moscou, certains médias laissent entendre que le Kremlin se félicite de la tournure actuelle des choses, "au-delà des espérances".

Dans une interview accordée au Guardian, Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres de l'AFU, a commenté la contre-attaque ukrainienne : "Tout le monde veut remporter une grande victoire immédiatement et d'un seul coup", a-t-il déclaré. "Il en va de même pour nous. Mais nous devons nous préparer à ce que ce processus prenne un certain temps, car il y a beaucoup de forces massées de chaque côté, beaucoup de matériel et beaucoup d'obstacles techniques."

Au cœur de l'offensive de la Russie en Ukraine, un nouvel échange spectaculaire entre le Kremlin et le chef du groupe paramilitaire russe Wagner expose à nouveau les profondes tensions au sein des forces russes liées au conflit ukrainien. Evguéni Prigojine a accusé l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur ses combattants à l'arrière du front ukrainien, appelant au soulèvement contre le commandement militaire. "Les allégations diffusées au nom d'Evguéni Prigojine n'ont aucun fondement. En lien avec celles-ci, le FSB (services de sécurité russes) a ouvert une enquête pour appel à la mutinerie armée", a indiqué le Comité national antiterroriste de Russie, dans un communiqué cité par les agences de presse russes.

Plus de détails et d’informations dans notre direct consacré à la guerre en Ukraine ci-dessous :