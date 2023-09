Direct – Guerre en Ukraine : le train du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un "semble" s'être mis en route pour la Russie

Le train du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un "semble" s'être mis en route pour la Russie en vue d'une possible rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, a rapporté lundi l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Ce matin, la Russie a affirmé lundi avoir abattu deux drones ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod, à la frontière avec l’Ukraine, sans que ceux-ci n’aient fait de victimes. "Les systèmes de défense aérienne actifs ont détruit deux drones aériens au-dessus du territoire de la région de Belgorod" lundi "vers 01h20 heure de Moscou", a écrit le ministère de la Défense russe sur Telegram.

Hier en fin de soirée, Moscou a revendiqué dimanche soir la victoire du parti de Vladimir Poutine aux élections dans les territoires annexés en Ukraine, avec plus de 70% des suffrages. La Commission électorale russe a déclaré que le parti Russie Unie avait remporté les élections locales dans les quatre régions de Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Lougansk, à l’issue de ce scrutin très décrié.

Deux travailleurs humanitaires, un Canadien et une Espagnole, ont trouvé la mort près de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, dans une attaque attribuée dimanche par Kiev aux troupes russes, au moment où Moscou a organisé des scrutins controversés dans les territoires annexés. Ce bombardement russe montre une fois de plus à quel point la guerre est proche pour tous les citoyens du monde", a commenté dimanche soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dénonçant cette "attaque d’une voiture de volontaires par les terroristes russes". Les victimes sont l’Espagnole Emma Igual et le Canadien Anthony Ihnat, qui travaillaient pour l’ONG Road to Relief. Emma Igual, 32 ans, en était la directrice et cofondatrice. Selon l’ONG, l’attaque a eu lieu samedi matin à Tchassiv Yar, près de Bakhmout. "A la suite d’un tir direct, le véhicule s’est renversé et a pris feu", a-t-elle indiqué.

Suivez notre live consacré à l’Ukraine en ce 11 septembre 2023 :