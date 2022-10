Direct - Guerre en Ukraine : le trafic ferroviaire a aussi repris sur le pont de Crimée

Un opérateur de la ligne ferroviaire avait annoncé quelques heures plus tôt que deux trains étaient déjà partis en direction de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Selon les enquêteurs, l'attaque survenue au petit matin a fait trois morts : le conducteur du camion et deux personnes (un homme et une femme) qui circulaient en voiture à proximité de la déflagration et dont les corps ont été sortis des eaux.

Le comité d'enquête a affirmé avoir établi l'identité du propriétaire du camion piégé, un habitant de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie. Des investigations sont toujours en cours.