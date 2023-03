Direct – Guerre en Ukraine : le Russe séparé de sa fille pour un dessin sur l'Ukraine aurait été arrêté en Biélorussie, selon la presse russe

La Russie présente cette opération comme une campagne de recrutement de personnel volontaire et professionnel, plutôt que comme une nouvelle mobilisation obligatoire même si, en pratique, il est tout à fait possible que cette distinction s’estompe et que les autorités régionales tentent d’atteindre les objectifs de recrutement qui leur ont été fixés en contraignant les hommes à s’enrôler.

Du côté des combats qui ont lieu dans la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, le chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley, a estimé lors d’une audition à Washington qu’il y a environ 6000 mercenaires du groupe Wagner qui combattent actuellement sur le terrain à Bakhmut.

"Il s’agit probablement d’environ 6000 mercenaires réels et peut-être de 20 ou 30.000 autres recrues, dont beaucoup viennent de prisons", a déclaré le général américain. "Et ils subissent un nombre énorme de victimes dans la région de Bakhmut ; les Ukrainiens infligent beaucoup de morts et de destructions à ces gars-là." Pour lui, la bataille de Bakhmut s’est transformée en "massacre" pour les Russes.

