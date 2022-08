Direct – Guerre en Ukraine : le président Zelensky rencontre la mission de l'Agence internationale de l'Energie Atomique à Kiev

Contre-offensive des forces ukrainiennes et bombardements russes nourris, le sud de l’Ukraine reste au cœur du conflit tandis que les experts de l’ONU sont attendus à la centrale nucléaire de Zaporijjia. La mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) doit inspecter la centrale, la plus grande d’Europe, occupée depuis début mars par les Russes et au centre de toutes les tensions.

Dans l'après-midi, le gouvernement allemand a proposé un compromis sur la question sensible des visas européens accordés aux Russes, limitant une suspension à l'accord sur la facilité de visas et aux visas à entrées multiples.

"Je pense que cela peut être une très bonne voie de dire clairement que nous suspendons les accords sur la facilitation des visas, que nous ne délivrons plus de visas multiples ou de visas de plusieurs années", a expliqué la ministre Annalena Baerbock.