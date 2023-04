Direct - Guerre en Ukraine : le président ukrainien Zelensky invité au sommet de l'Otan à Vilnius

Au matin de ce 405e jour de conflit, les combats se poursuivent à Bakhmout et ses alentours. Les hommes de la milice militaire privée d'Evgueni Prigojine, la funeste PMC Wagner, revendiquent la prise du centre de la cité de l'Est du Donbass. Mais Kiev ne l'entend pas de cette oreille et conteste. Chose surréaliste dans cette guerre ultra-médiatisée, c'est à coups de vidéos sur les réseaux sociaux que les deux camps tentent de convaincre de leur suprématie sur la cité, plus encore que par coups de canons. Les uns et les autres postent en effet des séquences réalisées dans différents endroits de la ville martyre afin de prouver qu'ils sont bien dans la place, parfois à portée de fusil de leurs ennemis, heureusement trop occupés eux-aussi à se filmer. Dans cette lutte d'influence, les Ukrainiens se moquent des affirmations russes concernant la prise de la ville avec une boutade devenue virale : "Les Russes ont hissé un drapeau de la victoire sur des toilettes."

Pendant ce temps en Russie, l'enquête se poursuit concernant l'assassinat du blogueur militaire Vladlen Tatarsky. Une seconde personne a été arrêtée et il se murmure de plus en plus dans le milieu des blogueurs militaires russes que cet attentat soit un avertissement de Moscou à Prigojine, dont Tatarsky aussi proche qu'il n'était critique envers Poutine et sa stratégie "déficiente".

Enfin, c'est ce mardi que la Finlande entrera officiellement dans l'OTAN. Une entrée qui fait grincer des dents le Kremlin, qui le fait savoir. Dans la foulée l'organisation de l'Atlantique Nord a fait savoir qu'elle fournirait pour 63 milliards d'aide militaire à l'Ukraine.

Plus d'informations et de détails dans notre direct ci-dessous consacré à ce 405e jour de guerre: