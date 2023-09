Direct - Guerre en Ukraine : le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé au Canada

"Cette visite survient à un moment crucial alors que les soldats ukrainiens défendent courageusement leur pays et la liberté en Europe", a déclaré Alexandra Chyczij, présidente du Congrès des Ukrainiens Canadiens, dans un communiqué.

"L'Ukraine vaincra, mais l'Ukraine a besoin de notre aide", a-t-elle ajouté. "C'est une opportunité historique pour le Canada d'appuyer la victoire ukrainienne".

Jeudi, le président Zelensky, en visite à Washington, a remercié le président des Etats-Unis Joe Biden pour l'aide américaine octroyée et plaidé pour que cet appui perdure même après un an et demi de conflit.

Joe Biden a pour sa part détaillé jeudi une nouvelle aide militaire de 325 millions de dollars, sans toutefois les missiles tactiques à longue portée que Kiev réclame avec insistance.

Le président Biden a également garanti qu'un autre armement américain emblématique, les chars Abrams, arriveraient en Ukraine "la semaine prochaine".