Direct - Guerre en Ukraine : le président polonais piégé par un "faux Macron" russe, suite au missile tombé en Pologne

Les bombardements se poursuivent le long de la ligne de front à l'est entraînant avec eux leur lot de morts civiles, notamment dans l'Oblast de Donetsk et de Zaporijia. Ces attaques ont endommagé presque toutes les grandes centrales thermiques et hydroélectriques d'Ukraine, faisant craindre un hiver très compliqué pour les Ukrainiens.

Le parquet général ukrainien a annoncé lundi avoir trouvé quatre "sites de torture" utilisés par les Russes à Kherson (sud) avant leur retraite forcée de la région il y a une dizaine de jours, Kiev accusant Moscou de crimes de guerre. Les enquêteurs ukrainiens ont affirmé aujourd'hui avoir arrêté pour "trahison" un responsable de ces centres de détention provisoire.

Par ailleurs, le Kremlin a déclaré mardi qu'aucun progrès substantiel n'avait été réalisé en vue de la création d'une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine, pendant que des perquisitions par les services de sécurité ukrainiens ont eu lieu à Kiev, dans un monastère orthodoxe soupçonné de liens avec Moscou.