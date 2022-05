Direct – Guerre en Ukraine : le premier procès pour crime de guerre débutera le 18 mai à Kiev, nouvelles aides européennes

La situation sur les différents fronts ne semble pas avoir significativement évolué au 79e jour de l'invasion russe de l'Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi que l'armée russe avait tiré des missiles mer-sol et air-sol sur une raffinerie de pétrole dans la région de Poltava, ainsi que sur des dépôts de carburant.

Le gouverneur de la région de Soumy a fait état vendredi d'une frappe nocturne l'ayant visée, sans faire de victimes, et l'armée ukrainienne a averti un peu plus tôt que la Russie allait "intensifier" ses attaques sur les zones de Tcherniguiv (nord) et de Soumy.

Soutien de l'UE et du G7

Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, réunis jusqu'à samedi dans le nord de l'Allemagne, ont affiché vendredi leur appui à l'Ukraine "jusqu'à la victoire" contre la Russie.

L'UE pour sa part a annoncé 500 millions d'euros d'aide militaire supplémentaire à Kiev, portant ainsi à deux milliards d'euros au total les fonds de l'UE destinés à soutenir l'effort militaire ukrainien.

Suivez le déroulé des événements dans notre direct ci-dessous.