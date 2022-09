Direct – Guerre en Ukraine : le plan de paix refusé par Vladimir Poutine en mars dernier

La guerre en Ukraine rentre dans son 204e jour. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu mercredi dans la région de Kharkiv libérée de l’occupation dans sa "quasi-totalité" et y a promis "la victoire", au moment où sa ville natale de Kryvyï Rig était menacée d’inondations après une frappe russe sur des infrastructures hydrauliques.

En soirée, dans son adresse quotidienne, il a souligné que "la quasi-totalité de la région de Kharkiv est libérée", avec la prise de "400 localités" aux troupes russes, ce qui signifie un retour à "une vie normale et sûre" pour "les 150.000 Ukrainiens qui sont restés sur ce territoire".

Avant son allocution, le président avait par ailleurs subi un accident de voiture à Kiev, lorsqu'"une automobile est entrée en collision" avec son véhicule, selon son porte-parole.

"Le président a été examiné par un médecin, aucune blessure grave n’a été détectée", a précisé Serguiï Nikiforov dans un communiqué publié sur Facebook dans la nuit de mercredi à jeudi, tandis que le chauffeur de l’automobile a, lui, "été transféré dans une ambulance".

À Moscou, les éminences grises du Kremlin seraient à pied d'œuvre afin de dégager le président Vladimir Poutine de toute responsabilité dans les contre-performances actuelles et rejeter la faute sur certains conseillers militaires. Les premières indiscrétions font état d'un possible remplacement du ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Un maître du Kremlin qui aurait, selon des indiscrétions recueillies par nos confrères de Reuters, refusé un plan de paix négocié avec l'Ukraine et accepté par Kiev.

Quant à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, elle a entamé son 3e voyage dans la capitale ukrainienne. Un voyage particulier puisque sur les réseaux sociaux, von der Leyen a annoncé son arrivée à Kiev en soulignant le fait que "Tant de choses ont changé. L'Ukraine est désormais un candidat à l'UE"

Plus de détails et d'autres informations concernant ce 204e jour de conflit dans notre direct ci-dessous :