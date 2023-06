Direct – Guerre en Ukraine : le pic des inondations suite à la destruction du barrage de Kakhovka est passé

Ihor Syrota, directeur la compagnie publique d’hydroélectricité Ukrhydroenergo, indique sur son compte Telegram : " Le 7 juin au matin, le pic du déversement d'eau du réservoir de Kakhovka est passé. Le niveau dans les zones inondées se stabilisera au cours des quatre prochains jours. Cependant, l'ampleur de la catastrophe reste extraordinaire. " Après la destruction partielle du barrage de Kakhovka, dans le sud de l’Ukraine, ce mardi,

Les évacuations massives continuent ce mercredi. La destruction du barrage a provoqué des inondations dans de nombreuses localités le long du Dniepr. Moscou et Kiev s’accusent mutuellement.

"La situation la plus difficile a lieu dans le district de Korabelny de la ville de Kherson. Jusqu’à présent, le niveau de l’eau s’est élevé de 3,5 mètres, plus de 1000 maisons sont inondées", dans cette cité reprise aux Russes par les Ukrainiens en novembre 2022, a déclaré dans un communiqué le chef de cabinet adjoint de la présidence ukrainienne, Oleksiï Kouléba. Les évacuations vont se poursuivre mercredi et dans les prochains jours par bus et par train, a-t-il dit.

"Plus de 40.000 personnes risquent d’être en zones inondées. Les autorités ukrainiennes évacuent plus de 17.000 personnes. Malheureusement, plus de 25.000 civils se trouvent sur le territoire sous contrôle russe", a annoncé mardi le procureur général ukrainien Andriï Kostine.

"A ce stade, 24 localités en Ukraine ont été inondées", a précisé le ministre ukrainien de l’Intérieur, Igor Klymenko.

Les autorités installées par les Russes dans les régions qu’ils occupent ont quant à elles dit avoir commencé l’évacuation de la population de trois localités, mobilisant une cinquantaine de cars.

Vladimir Leontiev, le maire mis en place par Moscou à Nova Kakhovka, où se trouve le barrage, a indiqué que sa ville était sous les eaux et que 900 de ses habitants avaient été évacués.