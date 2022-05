Direct – Guerre en Ukraine : le Pentagone demande un cessez-le-feu "immédiat" en Ukraine

Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin a demandé vendredi à son homologue russe Sergueï Choïgou un cessez-le-feu "immédiat" en Ukraine et a souligné l'importance de "maintenir des lignes de communication" lors de leur première conversation téléphonique depuis le début de la guerre, a annoncé le Pentagone.

Cet appel intervient alors que l'avancée des forces russes dans le Donbass, face aux troupes ukrainiennes, est en retard de plusieurs semaines par rapport aux plans du Kremlin, selon Washington.

Mais Moscou n'a donné aucune indication de ralentissement ou de retrait et, selon les renseignements occidentaux, souhaite prendre le contrôle d'une large partie du territoire ukrainien, dans le sud et l'est du pays.

La Finlande et la Suède ont cette semaine exprimé leur souhait de rejoindre l'Otan, une conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'Alliance atlantique.

Suivez le déroulé des événements dans notre direct ci-dessous.