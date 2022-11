Direct – Guerre en Ukraine : le pays réclame à l'Otan des livraisons plus rapides d'armes, dont des systèmes anti-aériens

Les ministres des Affaires étrangères des trente pays de l'Otan, rejoints par leurs homologues suédois et finlandais, se retrouvent mardi et mercredi à Bucarest pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine veut utiliser l'hiver comme "une arme de guerre" contre l'Ukraine avec des "attaques délibérées" contre des infrastructures civiles pour priver le pays de chauffage, d'électricité et d'eau, a dénoncé le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg.

En marge de cette réunion, les Etats-Unis devraient annoncer ce mardi une aide financière "substantielle" à l’Ukraine pour l’aider à faire face aux dommages causés par la Russie sur ces infrastructures énergétiques, ont indiqué lundi des hauts responsables américains.

Sur le terrain, la région ukrainienne de Kherson a été bombardée 258 fois par la Russie la semaine dernière, a indiqué lundi le président Volodymyr Zelensky dans son allocution vidéo quotidienne. Une station de pompage qui approvisionnait en eau la ville de Mykolaïv, au nord-ouest de Kherson, a notamment été endommagée.

Une note plus positive : deux compagnies ukrainiennes ont été récompensées "pour leur courage et leur résistance" face à la guerre dans leur pays, lors des "International Opera Awards", prix du monde de l’opéra décernés lundi soir à Madrid.