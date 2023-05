Direct - Guerre en Ukraine : le patron de Wagner fustige les élites russes, évoquant une possible révolution

Evguéni Prigojine a donné une interview de plus d'une heure au blogueur pro-Kremlin Konstantin Dolgov. Il évoque à plusieurs reprises le spectre d'une révolution en Russie et fustige les élites. "Si les Russes ordinaires continuent à récupérer leurs enfants dans des cercueils en zinc alors que les enfants de l'élite se dorent la pilule à l'étranger, dit-il, la Russie sera confrontée à des troubles semblables à ceux des révolutions de 1917, qui ont débouché sur une guerre civile." Interrogé sur les incursions dans la région russe de Belgorod, le patron de Wagner répond que l'armée russe n'est "absolument pas prête à y résister". Il estime que l'Ukraine essaie d'encercler Bakhmout et d'attaquer la Crimée. "Le plus probable est que ce scénario ne sera pas bon pour la Russie, c'est pourquoi nous devons nous préparer à une guerre ardue", a-t-il déclaré. "Nous sommes dans une situation telle que nous pourrions perdre la Russie, et c'est là le principal problème. Nous devons imposer la loi martiale."

De nouvelles attaques ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans la région russe de Belgorod, selon le gouverneur local. "La nuit ne s'est pas déroulée tout à fait dans le calme. Il y a eu un grand nombre d'attaques de drones. La défense antiaérienne a réussi à faire face à la plupart d'entre elles, mais il y a eu des dégâts dans le district de Borisov, dans le district de Belgorod : des voitures, des maisons privées, des bâtiments administratifs. Le plus important est qu'il n'y ait aucune victime", signale Vyacheslav Gladkov, sur Telegram. Ces informations n'ont pas encore pu être vérifiée de manière indépendante. La Russie a pourtant affirmé avoir "écrasé" le groupe ayant attaqué la veille depuis l'Ukraine la région russe de Belgorod, la plus grave incursion en territoire russe depuis le début de l'offensive de Moscou contre son voisin ukrainien.

Lundi, des combattants entrés en Russie depuis l'Ukraine ont attaqué plusieurs localités de la région de Belgorod, qui a également essuyé des tirs d'artillerie et des attaques de drones qui ont poussé les habitants à fuir.

Moscou accuse l'Ukraine d'avoir monté cette attaque transfrontalière, ce que Kiev dément, affirmant qu'elle était le fait de combattants russes opposés au président Vladimir Poutine.

