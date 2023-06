Direct - Guerre en Ukraine : le patron de Wagner continue son bras de fer, il refuse toujours de signer un contrat avec la Défense russe

Trois personnes sont mortes et treize ont été blessées ce mercredi dans une attaque aux missiles lancée par les forces russes sur le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, selon un responsable militaire. Une autre séries de frappes, visant cette fois la région orientale de Donetsk, a tué trois civils : deux à Kramatorsk et une autre à Kostiantynivka.

Le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, a réaffirmé sur Telegram qu'il ne signerait pas de contrat avec le ministère de la Défense russe. Ce mardi, Vladimir Poutine avait pourtant confirmé que les mercenaires des sociétés militaires privées y étaient désormais obligés. "Aucun des combattants des PMC de Wagner n'est prêt à retourner sur le chemin de la honte. Et c'est pour cela que personne ne passera de contrat.", a affirmé Prigojine.

La confusion règne autour du sort d'un haut commandant tchétchène combattant en Ukraine, Adam Delimkhanov. Zvezda, la chaîne de télévision du ministère russe des Affaires étrangères citant le service de presse de la Douma, a d'abord signalé qu'il avait été blessé. Il s'agit d'un élu à la chambre basse du Parlement russe, qui commande en Ukraine le bataillon tchétchène de la Garde nationale russe et qui est parfois présenté comme le numéro deux de la république caucasienne derrière son président, Ramzan Kadyrov. Le président de la Douma a finalement déclaré qu'il était vivant et qu'il allait bien.

La visite prévue mercredi du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, à la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, contrôlée par les Russes, a été reportée. L'information a été donnée par les agences de presse officielles russes Ria Novosti et Interfax, et confirmée auprès de l'agence Reuters par un haut responsable ukrainien sous couvert d'anonymat."Il attend de pouvoir voyager en toute sécurité", a dit ce dernier. Le site de l'AIEA, et le compte Twitter de Rafael Grossi n'indiquent rien à ce sujet.

La Biélorussie a quant à elle commencé à recevoir des armes nucléaires tactiques russes. "Nous avons des missiles et des bombes que nous avons reçus de la part de la Russie", a déclaré le président biélorusse Alexandre Loukachenko. "Les bombes sont trois fois plus puissantes que celles (larguées sur) Hiroshima et Nagasaki", a-t-il ajouté.

