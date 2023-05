Direct – Guerre en Ukraine : l’Ukraine conteste la prise de Bakhmout annoncée par le chef du groupe Wagner

Il y a tout juste un an, la ville portuaire de Marioupol tombait aux mains des Russes. Dernier bastion de la résistance de la ville, le complexe industriel d’Asovstal a abrité les ultimes résistants ukrainiens qui ont poussé les Russes à entamer un siège long de plusieurs semaines. Lors de la prise du complexe industriel en mai dernier, les défenseurs d’Azovstal avaient été faits prisonniers et avec eux, les habitants de la ville qui se cachaient dans l’usine. Selon les autorités ukrainiennes, près de 2000 civils étaient toujours présents dans l’usine à la fin du mois d’avril 2022.

Un an après, les habitants de Mariupol sont toujours à la recherche de leurs proches capturés. Lentement, ils tentent de se remettre de ce qu’ils ont vécu : "Je me sens coupable parce que j’ai eu la chance d’être évacuée" témoigne Anna, une rescapée du siège d’Azovstal, dans un article de Meduza, un média russophone basé à Riga. "Je pouvais boire et manger. J’étais en sécurité. Mais pas eux. C’est pourquoi il est si important pour moi d’aider les soldats capturés et de continuer à parler d’eux dans les médias. Ils ont sacrifié leur vie pour nous, les civils" conclut-elle.

Retrouvez ci-dessous notre direct consacré aux derniers évènements de la guerre en Ukraine :