Direct – Guerre en Ukraine : le nord de l'Ukraine craint une nouvelle attaque depuis la Biélorussie

Les Etats-Unis ont accusé vendredi la Russie de vouloir faire "geler" la population ukrainienne cet hiver. Moscou tente de compenser ses défaites militaires en ciblant des infrastructures vitales pour soumettre ce pays, a lancé le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal s’est néanmoins voulu rassurant : "Nous nous préparons à tous les scénarios. Nous stockons des équipements de production d’énergie en cas d’urgence", a-t-il expliqué.

"Il y a suffisamment de réserves dans les dépôts souterrains de gaz. 14,5 milliards de mètres cubes de gaz ont été accumulés. Compte tenu des livraisons étrangères attendues, ces volumes seront suffisants pour passer la saison" où le chauffage est nécessaire, toujours d’après le chef du gouvernement.

Parallèlement, les combats se sont poursuivis vendredi, a souligné dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Les plus violents" se sont "concentrés cette semaine dans le Donbass, à Bakhmout et Soledar". Mais "nous tenons nos positions", a-t-il assuré, insistant sur les pertes importantes, selon lui, dans les rangs russes.

Les autorités russes d’occupation décrètent un couvre-feu permanent à Kherson, pour "défendre" la ville, avant de démentir quelques minutes plus tard.

Xi Jinping et Olaf Scholz ont condamné la menace de la Russie d’utiliser des armes nucléaires en Ukraine, les deux dirigeants exprimant leur souhait que le conflit se termine. Le président chinois a souligné la nécessité d’une plus grande coopération entre la Chine et l’Allemagne en "temps de changement et de troubles", tandis que le chancelier allemand a déclaré que Moscou risquait de "franchir une ligne" si elle utilisait des armes atomiques, lors de sa première rencontre avec Xi.