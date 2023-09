Un blogueur militaire affilié au Kremlin a affirmé que le vice-ministre russe de la Défense, le colonel général Yunus-Bek Yevkurov, va se rendre dans plusieurs pays africains dans le cadre des efforts continus du ministère russe de la Défense (MoD) pour prendre le contrôle des opérations du groupe Wagner en Afrique. Son but serait de remplacer les "sociétés militaires privées" (SMP) par des formations contrôlées par le ministère de la Défense russe. Le blogueur militaire a également affirmé que le ministère de la Défense russe était en train de former un "corps de volontaires" pour fonctionner comme un "corps expéditionnaire" qui comprendrait plus de 20.000 hommes.

L’Ukraine a affirmé vendredi avoir mené cette semaine une attaque de drones contre un aéroport russe à partir du territoire russe, une première, Kiev s’efforçant de porter les hostilités jusqu’en Russie en pleine contre-offensive pour libérer les zones occupées.

La Russie a affirmé avoir abattu en mer Noire dans la nuit de vendredi à samedi trois drones navals ukrainiens qui visaient selon elle le pont de Crimée. "Le 2 septembre, vers 02h20, heure de Moscou le troisième bateau semi-submersible ukrainien sans équipage, envoyé par le régime de Kiev pour mener une attaque terroriste sur le pont de Crimée, a été détruit en mer Noire", a fait savoir le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi la destruction de deux drones ukrainiens survolant la région russe de Belgorod, qui partage une frontière avec l’Ukraine. Le gouverneur de la région voisine de Koursk a déclaré de son côté qu’une femme avait été blessée dans le bombardement d’un village frontalier.

Suivez notre direct de ce samedi ci-dessous :