Direct - Guerre en Ukraine : le géant russe de l'aluminium Rusal affecté par les sanctions

170e jour de guerre en Ukraine. Tous les regards sont toujours tournés vers la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Ukraine et d'Europe. Hier, de nouveaux bombardements ont visé le périmètre de la centrale ce jeudi, alors que Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité.

Le président Zelensky s'est exprimé hier soir en dénonçant ces bombardements : "La Russie a franchi la ligne et touché le fond dans l'histoire mondiale du terrorisme, personne n'avait jamais utilisé une centrale nucléaire pour menacer, de manière aussi effrontée, le monde entier et poser certaines conditions."

Du côté des Nations Unies, les alliés de l'Ukraine, ont pointé du doigt, devant le Conseil de sécurité, la responsabilité russe. "La solution pour ce qui se passe à Zaporijjia est simple. Les Etats-Unis appellent la Fédération de Russie à retirer immédiatement ses forces du territoire ukrainien", a déclaré Bonnie Jenkins, sous-secrétaire d'Etat américaine au désarmement.