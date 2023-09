Direct – Guerre en Ukraine : le fil des événements de ce jeudi 21 septembre 2023

L’armée ukrainienne a affirmé jeudi avoir frappé un aérodrome militaire russe près de la ville de Saky, en Crimée, une nouvelle attaque de Kiev sur cette péninsule ukrainienne annexée par Moscou et qui lui sert de base pour l’invasion de l’Ukraine.

"Les forces de la défense ukrainienne ont effectué une frappe combinée contre un aérodrome militaire des occupants près de la ville de Saky" dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué le centre des communications de l’armée sur Telegram, sans donner plus de détails.

Une source au sein du service ukrainien de sécurité (SBU) a de son côté indiqué qu’il s’agissait d’une opération conjointe du SBU et des forces navales.

Les Ukrainiens "ont utilisé des drones qui ont épuisé le système de défense aérienne russe avant de lancer des projectiles Neptune", nouveaux missiles de croisière de fabrication ukrainienne d’une portée de 300 kilomètres, a assuré la source.

La frappe a infligé "de graves dégâts au matériel des occupants" alors qu’au moins 12 avions de combat de type Su-24 et Su-30 se trouvaient sur l’aérodrome au moment de l’attaque, a affirmé la source promettant une intensification de frappes de Kiev contre la péninsule.

La Crimée, sous contrôle de Moscou depuis 2014, est de plus en plus souvent visée par des attaques ukrainiennes. Mercredi, les autorités installées par la Russie avaient annoncé avoir déjoué des frappes de missiles et de drones ukrainiens visant Sébastopol et la région de ce grand port utilisé par la flotte russe.

"Des mois difficiles à venir"

L’Ukraine a mis en garde jeudi contre "des mois difficiles à venir" après l’attaque "massive" de missiles russe dans la nuit ayant visé plusieurs villes du pays et tué au moins deux personnes à Kherson (sud), selon les autorités.

"Des mois difficiles nous attendent : la Russie va continuer d’attaquer les installations énergétiques et essentielles ukrainiennes", a prévenu le chef adjoint de l’administration présidentielle, Oleksiy Kouleba sur Telegram.

La proximité de l’automne fait craindre aux autorités que Moscou ne relance une campagne de frappes pour plonger la population civile dans le noir et le froid, comme à l’hiver 2022.

En parallèle, le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valeri Zaloujny, a assuré que L’Ukraine avait intercepté 36 des 43 missiles russes lancés dans la nuit contre plusieurs de ses villes. "Les opérations de combat ont permis à l’armée de l’air, en coopération avec la défense aérienne de détruire 36 missiles de croisière sur un total de 43 missiles", a-t-il indiqué.

