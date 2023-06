Direct - Guerre en Ukraine : le déminage de l’Ukraine sera comparable à celui de l’Europe en 1945

Reconstruire les infrastructures, déminer, redresser l'économie, financer les services publics...

Dirigeants et représentants de plus de 60 pays sont attendus mercredi et jeudi à Londres pour une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, qui cherche à mobiliser États, entreprises et grandes institutions financières.

Si les besoins immédiats sont évalués à 14 milliards par la Banque mondiale, le redressement plus global de l'économie du pays coûtera 411 milliards de dollars selon une étude récente de la Banque mondiale, l'ONU, l'Union européenne et le gouvernement ukrainien.

Une somme appelée à grossir à mesure que le conflit se poursuit.

Sur le front ukrainien, d'intenses combats se continuent dans les régions de Melitopol et de Berdyan et dans certains secteurs du sud de l'Ukraine.

Au cours des dernières semaines, la Russie a continué à déployer des efforts considérables pour construire des lignes de défense dans les zones arrière, en particulier aux abords de la Crimée occupée. La Russie continue de considérer le maintien du contrôle de la péninsule comme une priorité politique absolue.

Ce mercredi matin, la Russie a annoncé avoir neutralisé trois drones dans la région de Moscou, dont deux près d'une base militaire, accusant l'Ukraine d'être derrière cette attaque.

