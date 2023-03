Direct – Guerre en Ukraine : le conflit au cœur d’une rencontre ce vendredi entre la France et le Royaume-Uni

Emmanuel Macron reçoit vendredi à Paris Rishi Sunak pour un sommet visant à écrire le "renouveau" de l’alliance "essentielle" entre la France et le Royaume-Uni après des années de brouilles.

Selon Londres, les deux dirigeants vont annoncer une "coordination accrue de la fourniture d’armes à l’Ukraine et de la formation" de militaires ukrainiens, pour que "des milliers supplémentaires" d’entre eux soient prêts au combat.

Un "partenariat stratégique" doit par ailleurs être conclu sur l’énergie nucléaire, et des investissements croisés annoncés par des entreprises des deux pays, le tout avec comme fil rouge la décarbonation de l’économie pour lutter contre le réchauffement climatique.

Des frappes russes massives de missiles et de drones en Ukraine, les plus importantes depuis des semaines, ont fait au moins six morts jeudi et privé de courant une partie de la population, ainsi que, temporairement, la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Quelques heures après les frappes de missiles, l’opérateur électrique ukrainien Ukrenergo a annoncé le rétablissement de l’alimentation de cette centrale occupée, écartant le risque d’un incident nucléaire.



La bataille pour la ville-symbole de Bakhmout continue de faire rage. La ville pourrait tomber "dans les prochains jours", avait averti mercredi le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg.