Direct – Guerre en Ukraine : Le chef de l'ONU "condamne fermement les attaques russes" contre des ports ukrainiens

"Une nuit d’enfer pour notre peuple !", a réagi le patron du service ukrainien des Situations d’urgence, Serguiï Krouk, l’armée de l’air ukrainienne indiquant que Moscou a lancé au total 38 missiles et drones sur les deux villes.

"Malheureusement, il n’a pas été possible d’intercepter tous les missiles, en particulier les missiles supersoniques Kh-22 et Onyx, qui sont très difficiles à détruire", a précisé sur Telegram Oleg Kiper.

Ces missiles, rarement tirés par Moscou, avaient déjà été utilisés lors de l’attaque russe dans la nuit de mardi à mercredi, qui a ciblé les terminaux céréaliers et les infrastructures portuaires d’Odessa et de Tchornomorsk, détruisant des silos et, notamment, 60.000 tonnes de grains.

Dans le nord-ouest de la péninsule annexée de Crimée, "quatre bâtiments administratifs ont été endommagés" par des attaques de drones ukrainiens, a indiqué le gouverneur local installé par Moscou, Sergueï Aksionov, sur Telegram. "Une adolescente est morte" dans cette attaque, a-t-il ajouté.

Sur le front, les combats se concentrent dans l’est de l’Ukraine où les deux armées se font face. Près de Koupiansk, dans le nord-est, la Russie a assuré mercredi avoir avancé d’un kilomètre.