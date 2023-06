Direct – Guerre en Ukraine : situation "grave" mais en cours de stabilisation à la centrale de Zaporijjia

Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, arrivé à la centrale nucléaire de Zaporijjia plus tôt dans la journée, estime que la situation y est "grave" mais en cours de stabilisation. Actuellement occupée par la Russie, la centrale a été mise en danger par la destruction du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dniepr, dont l’eau est utilisée pour refroidir les six réacteurs. "On peut observer d’un côté que la situation est grave, les conséquences sont là et elles sont réelles", a déclaré Rafael Grossi, arrivé sur place pour mesurer l’ampleur des dégâts. "Parallèlement, des mesures sont prises pour stabiliser la situation", a-t-il ajouté.

Les forces ukrainiennes ont progressé de "plus de trois kilomètres" au cours des dix derniers jours dans la zone de Bakhmout (est), a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense pendant une conférence de presse. Dans le Sud, elle a évoqué "une avancée graduelle mais certaine" des soldats ukrainiens, même si "l’ennemi y oppose une forte résistance". Le président russe Vladimir Poutine a au contraire assuré mardi que les forces de Kiev étaient tenues en échec et subissaient des pertes proches d’un niveau "catastrophique". Selon des analystes militaires, l’Ukraine n’a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa contre-offensive, testant la ligne de front en quête de points faibles. Actuellement, ces opérations semblent se concentrer sur trois axes principaux : Bakhmout, la zone de Vougledar (sud-est) et celle d’Orikhiv (sud).