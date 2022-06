Direct - Guerre en Ukraine : le calvaire sans fin des civils du Donbass. 77 mineurs pris au piège dans la mine de Zasyadko

115e jour de guerre en Ukraine. Dans le Donbass les combats continuent de faire rage, avec plusieurs centaines de morts chaque jour. Des combats sans merci où l'artillerie russe dicte sa loi aux soldats ukrainiens en grande difficulté. Au milieu de cette pluie d'obus et de désolation, les civils tentent de fuir tant bien que mal tandis que l'occupant est accusé par les services de renseignement britannique de manipuler à son profit les corridors humanitaires mis en place. Dans la mine de Zasyadko à Donetsk, au moins 77 mineurs seraient piégés suite à la coupure d'électricité provoquée par les combats.

Une Russie qui a déclenché les hostilités avec l'Europe sur le front du gaz. Une bataille celle du gaz qui avait déjà timidement débuté il y a quelques semaines mais qui a pris une dimension beaucoup plus importante après le discours de Vladimir Poutine lors du forum économique de Saint-Petersbourg. Ainsi les coupures dans l'approvisionnement de gaz russe à l'Allemagne, la France et L'Italie par le géant russe Gazprom sont de plus en plus importantes. De moins 15% mercredi à moins 50% hier vendredi. Une situation alarmante qui, si elle se poursuit, obligerait certains pays à se mettre en état d'alerte avec les contre-mesures que cela entraînerait.

Suiviez ci-dessous notre direct commenté: