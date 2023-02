Direct – Guerre en Ukraine : le calvaire des soldats ukrainiens dans le Donbass

Sur le terrain, dans la région de Donetsk, des tirs d’artillerie "massifs" des hommes de Poutine ont visé Avdiïvka, sur la ligne de front orientale, après que Kramatorsk, une autre cité très convoitée par les Russes, a été touchée dans la nuit par des roquettes, ont signalé les autorités ukrainiennes. Ces dernières 24 heures, dans la seule province méridionale de Zaporijjia, des obus se sont abattus sur des "infrastructures civiles" situées sur les territoires de 26 localités, selon les mêmes sources. Les frappes ont également continué sur Kherson, une grande ville du sud prise puis abandonnée par les Russes. L’armée russe a annoncé plus tôt avoir bouté les forces ukrainiennes hors du village Dvoritshne dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine. Dans ce contexte de combats intenses, le président ukrainien ne cesse de demander aux alliés d’envoyer des armes lourdes pour se défendre des attaques du Kremlin. Une demande qui intervient alors que les rumeurs sur le remplacement du ministre de la Défense Oleksii Reznikov se font de plus en plus insistantes. Ce dernier avait en effet été éclaboussé par le scandale de corruption qui a frappé l'Ukraine ces dernières semaines/

