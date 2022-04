Direct - Guerre en Ukraine : le calvaire des enfants ukrainiens. L'aéroport de Dnipro à nouveau bombardé. Un nouveau charnier découvert

Un charnier avec des dizaines de corps de civils ukrainiens a été découvert à Buzova, un petit centre à quelques kilomètres à l'ouest de la capitale Kiev. Parmi les futurs scénarios à l'étude concernant la défense de l'Europe contre d'éventuelles autres invasions, notamment russes, la présence d'une armée permanente aux frontières de l'Europe est envisagée. Les pays Baltes seraient les premiers concernés au vu de leur passif et de leurs relations compliquées avec la Russie voisine. C'est le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg qui l'a anticipé à nos confrères du Telegraph. Des propos qui résonnent avec ceux du président ukrainien Zelensky pour qui "Moscou veut toute l'Europe". Une crainte partagée par la Finlande qui entre dans une semaine décisive quant à une possible candidature à l’OTAN. De son côté le Canada a décidé d'envoyer 1,5 milliard de dollars d'aide et d'armes à Kiev. Pendant ce temps, l'armée russe se redéploye dans le sud, sud-est, où une colonne militaire de près de 12 kilomètres a été repérée par des satellites.

Et au milieu de cette guerre d'adultes, des dizaines de milliers d’enfants placés dans des institutions en Ukraine, dont la vie était précaire avant le conflit sont dans une situation "chaotique", alertent ONG et experts.

Suivez en direct ce 46e jour de guerre en Ukraine :