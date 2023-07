Direct – Guerre en Ukraine : le business milliardaire de la milice Wagner et les 17,5 milliards d'euros facturés à l'Etat russe

Depuis l'explosion du barrage de Kakhovka et ses conséquences dramatiques, nul ne doute du fait que la Russie, et son Poutine super tsar, est prête à tout pour gagner la guerre en Ukraine. Et, nul ne doute qu'ils en ont les moyens. La crainte principale étant, qu'après le barrage, les hommes du Kremlin s'attaquent à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Plusieurs sources, y compris russes, confirment que les charges explosives seraient en place depuis plusieurs semaines. Une situation déjà soulignée à plusieurs reprises par le président Zelensky, mais qui prend une tout autre dimension depuis la révolte menée par Prigojine la semaine dernière. Selon plusieurs analystes, Poutine doit se montrer fort et intransigeant, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. Pendant ce temps, à la centrale de Zaporijjia, la Russie serait en train de réduire ses effectifs.

L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dont les experts ont pu visiter la centrale, a déclaré qu'aucune trace de mines ou d'autres explosifs n'a été trouvée dans les zones rendues accessibles par les Russes. L'AIEA a dans la foulée demandé l'autorisation d'accéder à l'ensemble du site afin de pouvoir effectuer des vérifications supplémentaires, les risques de sabotage étant pris "très au sérieux", de l'aveu même de Rafael Grossi, patron de l'AIEA.

Une situation tendue qui trouve écho dans les propos du directeur de la CIA pour qui la guerre a un effet "destructeur" sur Vladimir Poutine. William Burns a par ailleurs qualifié l’invasion de l’Ukraine par la Russie de "défi géopolitique le plus immédiat et le plus aigu pour l’ordre international aujourd’hui". Selon lui, la guerre est un "échec stratégique" pour Moscou, qui a révélé les faiblesses militaires de la Russie, porté un coup à son économie et encouragé l’élargissement et le renforcement de l’OTAN.

Pendant ce temps, à Moscou, le président de la Douma, Vyacheslav Volodin a annoncé sur son compte Télégram officiel que de nombreux membres du groupe Wagner auraient accepté la proposition de Poutine d'intégrer l'armée russe. "Poutine a proposé que ceux qui souhaitent défendre la Russie continuent à servir les armes à la main (...) Pour autant que je sache, beaucoup d'entre eux ont accepté", a précisé Volodine.

Et la descente aux enfers de Prigojine et de PMC Wagner continue puisque plusieurs médias russes ont dévoilé le montant facturé à l'Etat russe, près de 1700 milliards de roubles, soit 17,5 milliards d'euros, suscitant une certaine indignation au sein de la population.

Ce samedi dans notre direct, nous signalions que le directeur de la CIA s’est rendu récemment en Ukraine. Certaines sources évoquaient également un contact avec des responsables russes mais cela n'a pas été confirmé.

