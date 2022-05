Direct - Guerre en Ukraine : la ville de Severodonetsk "est tout simplement en train d'être détruite".

91e jour de guerre en Ukraine. Moscou intensifie son offensive dans le Donbass, formé des régions de Lougansk et de Donetsk, que les Ukrainiens peinent à défendre, après avoir éloigné les forces russes des deux plus grandes villes du pays, Kiev et Kharkiv (nord-est). Les villes de Severodonetsk, Kramatorsk, ou Donetsk, notamment, sont les cibles de bombardements.

"Les troupes russes ont avancé pour être si proches qu'elles peuvent tirer au mortier" sur Severodonetsk, a indiqué sur Telegram Serguiï Gaïdaï, ajoutant que la ville "est tout simplement en train d'être détruite".

Le Parlement russe a approuvé mercredi une loi permettant aux Russes de plus de 40 ans et aux étrangers de plus de 30 ans de s'engager dans l'armée, alors que les forces russes, engagées militairement en Ukraine, subissent de lourdes pertes.

La Russie a annoncé qu'elle examinera la question d'un échange de prisonniers avec l'Ukraine une fois que les détenus ukrainiens auront été jugés, a indiqué mercredi le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andreï Roudenko, cité par les agences russes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'est pas prêt à céder de territoire ukrainien en échange de la paix, a-t-il fait savoir mercredi lors d'une prise de parole en visioconférence au forum économique de Davos en Suisse

