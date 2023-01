Direct - Guerre en Ukraine : la trêve n'aura pas lieu, le blues incessant des soldats de Poutine

Tandis que Vladimir Poutine assistait ce vendredi soir à la messe de Noël orthodoxe dans la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou, ses soldats eux, l'ont passé sous les bombes. Pas de miracle de Noël, pas de trêve. Les duels d'artillerie se sont poursuivis à Bakhmout, le point chaud du front dans l'est de l'Ukraine . Pas mieux dans d'autres régions du pays malgré l'annonce par Moscou d'un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures.

Une situation sur le terrain de plus en plus compliquée. Il suffit de parcourir la plupart des comptes Telegram des soldats russes coincés sur le front pour s'en rendre compte. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les autorités de Moscou ont interdit l'utilisation de téléphones portables. Pour le maître du Kremlin, montrer la réalité du terrain est souvent plus dangereuse que les obus ennemis eux-mêmes. L'alcool et ses effets ne sont plus tabous, ni les femmes de petites vertus ou les exactions.

Pourtant, comme l'a déclaré Laura Cooper, sous-secrétaire adjointe à la Défense des États-Unis chargée de La Russie et l'Ukraine: "Poutine n'a pas abandonné ses objectifs de dominer l'Ukraine et de continuer à acquérir le territoire ukrainien (...) mais la réalité des faiblesses de la Russie, les faiblesses de l'armée russe, se sont heurtées à ces objectifs". Mal équipés, mal préparés et mal commandés, les soldats de Poutine sombrent vite dans le fatalisme et la résignation une fois la relative euphorie de la propagande passée.

