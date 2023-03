Direct – Guerre en Ukraine : la tête du ministre italien de la Défense mise à prix par Wagner, 15 millions

Alors que le nombre d’attaques à l’intérieur et autour de Bakhmout aurait diminué de manière significative, selon l’Institute for the Study of War (ISW) et que les experts s'accordent de plus en plus sur le fait que "l’offensive Wagner ne sera pas suffisante pour s’emparer de Bakhmout", c'est une autre information liée à la milice paramilitaire fondée par Evgueni Prigojine qui crée actuellement la stupeur et fait froid dans le dos. PMC Wagner aurait en effet mis à prix la tête du ministre italien de la Défense Guido Crosetto, à la demande de l'ancien Président russe Dmitri Medvedev, fidèle parmi les fidèles de Vladimir Poutine. Une information confirmée et prise très au sérieux par les services de renseignement italiens.

Fortement critiqué depuis plusieurs semaines sur les réseaux clandestins internes de Wagner, Crosetto y est notamment accusé d'avoir trahi la Russie. Une trahison qui passerait mal auprès de Medvedev, au point de demander sa neutralisation. Prigojine aurait fixé la prime, 15 millions de dollars.

Pendant ce temps, l’incident avec un drone en mer Noire continue. La Russie a dit vouloir repêcher le drone américain qu’elle est accusée d’avoir fait s’abîmer en mer Noire et qui prouve selon elle l’implication des Etats-Unis dans les opérations en Ukraine, Washington annonçant de son côté enquêter sur les motivations de Moscou dans cet incident.

Mercredi soir, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a estimé que l’une des causes de l’incident était le "renforcement" des opérations d’espionnage américaines.

