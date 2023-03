Direct – Guerre en Ukraine : "La situation à la centrale nucléaire de Zaporijjia ne s'améliore pas"

Ce sont nos confrères du prestigieux quotidien économique américain Wall Street Journal qui l'affirment, les sanctions occidentales frappent de plus en plus durement la Russie et les revenus du gouvernement sont de plus en plus réduits, détériorant les perspectives économiques du pays de Poutine.

Une grande partie de cette détérioration provient d'un mauvais pari de l'année dernière par Poutine, qui croyait pouvoir utiliser les approvisionnements énergétiques russes pour limiter le soutien de l'Europe occidentale à l'Ukraine. En conséquence, les revenus énergétiques du gouvernement ont diminué de près de moitié au cours des deux premiers mois de cette année par rapport à l'année dernière, tandis que le déficit budgétaire s'est creusé, selon le WSJ.

Un Vladimir Poutine qui déploie ses armes nucléaires "tactiques" en Biélorussie. Une stratégie de la peur dangereuse selon son homologue américain Joe Biden, alors même que les forces armées russes ont commencé ce mercredi matin des exercices pour tester le nouveau missile balistique intercontinental Yars, a annoncé par le ministère de la Défense de Moscou.

Énièmes manœuvres qui s’inscrivent bien au-delà de "l’opération spéciale en Ukraine". De plus en plus de voix murmurent en effet que le maître du Kremlin serait en train de changer de paradigme guerrier. À l’opération spéciale en Ukraine, il préférerait l’obligation de défendre à tout prix la Russie afin de légitimer ses actes et prises de position. "Une guerre éternelle contre cet Occident qui souhaite détruire son pays et ce qu’il représente". C’est en substance ce qu’a déclaré l’expert politique et journaliste russe Maksim Trudolyubov à nos confrères du journal britannique The Guardian.

Sur le terrain, le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi est arrivé dans la zone de Zaporijjia, en Ukraine, occupée par les forces russes. L'occasion de faire le point sur la situation de la centrale nucléaire située dans la commune d'Energodar. Une situation qui ne s'améliore pas alors que les hostilités augmentent, a déclaré Rafael Grossi lors d'une première interview à l'agence russe TASS.

La Finlande et la Suède vont devenir des "cibles légitimes" de "représailles" de la Russie une fois qu’elles seront membres de l’Otan, a mis en garde mardi l’ambassadeur russe à Stockholm, relançant la rhétorique des menaces de Moscou.

