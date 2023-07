Direct – Guerre en Ukraine : "la sécurité alimentaire fait partie de la formule de paix ukrainienne" déclare Zelensky

Le prochain Conseil Otan-Ukraine devrait mettre l’accent sur la sécurité des ports ukrainiens et des exportations de céréales, a insisté mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Le monde sait que la sécurité de nos ports de la mer Noire est la clé de la paix et de la stabilité sur le marché alimentaire mondial", a-t-il ainsi développé dans son allocution vidéo quotidienne. "La sécurité alimentaire est une priorité d’importance mondiale et fait partie de la formule de paix ukrainienne", a ajouté le président ukrainien.

Les États-Unis ont pour leur part annoncé une nouvelle tranche d’aide militaire à l’Ukraine s’élevant à 400 millions de dollars. Cette aide comprend des munitions pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot et lance-roquettes HIMARS, ainsi que des missiles Stinger, des munitions d’artillerie, des véhicules blindés et d’autres équipements provenant des stocks américains, selon un communiqué du ministère de la Défense.

Elle doit servir à "renforcer les courageuses forces ukrainiennes sur le champ de bataille" et les "aider à reprendre des territoires" occupés par les forces russes, assure le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, dans un communiqué séparé, en dénonçant par ailleurs les frappes russes visant le port stratégique d’Odessa.

