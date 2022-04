Direct - Guerre en Ukraine : la Russie va intensifier les frappes sur Kiev en réplique aux attaques en territoire russe

Après plus de 50 jours de guerre, on a appris que le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire, endommagé durant l'offensive contre l'Ukraine, a coulé. C'est ce qu'a annoncé jeudi soir le ministère russe de la Défense. Il s'agit d'"un coup dur" pour la flotte russe dans la région, a de son côté déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby.

Le Parlement ukrainien a qualifié de "génocide" les agissements de l'armée russe en Ukraine. Le président américain Joe Biden avait mardi utilisé ce mot à propos de l'invasion russe de l'Ukraine au grand dam du Kremlin.

Sur le terrain, les troupes russes concentrent actuellement leurs attaques sur l'est de l'Ukraine dans le but de prendre les villes de Popasna et Roubijne dans la région de Lougansk, ressort-il vendredi d'un rapport sur la situation militaire de l'état-major ukrainien.