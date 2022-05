Direct – Guerre en Ukraine : la Russie suspend ses livraisons d'électricité à la Finlande à partir de samedi

L'opérateur du réseau électrique finlandais a rapidement réagi et a assuré pouvoir se passer des importations de courant venues de Russie. "Nous étions préparés à cela et ce ne sera pas difficile. On peut gérer avec un peu plus d'importations de Suède et de Norvège", a déclaré vendredi à l'AFP Timo Kaukonen, un responsable des opérations de l'opérateur Fingrid.

"Un peu moins de 10%" de l'électricité consommée en Finlande provient de Russie, avec une capacité d'importation pouvant aller jusqu'à 900 mégawatts (MW) actuellement", a-t-il expliqué.

Cette annonce intervient sur fond de montée des tensions entre Moscou et Helsinki, qui a annoncé sa volonté d'adhérer "sans délai" à l'Otan sous l'influence de l'offensive russe en Ukraine. Une intention vue d'un très mauvais oeil par Moscou qui a d'ores et déjà menacé d'une riposte "militaro-technique".

Fin avril, Fingrid avait réduit de 1.300 à 900 MW les capacités d'importation venues de Russie afin de "sauvegarder la sécurité du système électrique en Finlande" dans un contexte "d'évolution de la situation internationale".



