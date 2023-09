Direct – Guerre en Ukraine : la Russie souhaite à nouveau produire des chars de l'ère soviétique T-80

La défense aérienne ukrainienne a abattu plus d’une vingtaine de drones russes qui visaient Kiev dimanche à l’aube, ont annoncé les autorités ukrainiennes, qui ont fait état d’un blessé par des chutes de débris.

"Des drones sont entrés dans la capitale par groupes et depuis des directions différentes. Les forces de défense aérienne ont réussi à détruire plus de deux douzaines de drones ennemis", a indiqué l’administration militaire de Kiev sur son compte Telegram. Le nombre exact de drones abattus sera annoncé ultérieurement, a-t-elle ajouté, sans préciser si tous les drones avaient été détruits en vol ou bien si certains avaient touché la ville. Selon la même source, un appartement a été endommagé par des chutes de débris, de même que des voitures et des câbles de trolleybus.