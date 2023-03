Direct – Guerre en Ukraine : la Russie se prépare à recruter 400.000 soldats supplémentaires

Alors que démarre ce 400e jour de guerre en Ukraine, les services du ministère de la Défense britannique signalent que les médias russes indiquent que les autorités se préparent à lancer une vaste campagne de recrutement militaire dans le but d’enrôler 400.000 soldats supplémentaires.

La Russie présente cette campagne comme une campagne de recrutement de personnel volontaire et professionnel, plutôt que comme une nouvelle mobilisation obligatoire même si en pratique Il est tout à fait possible que cette distinction s’estompe et que les autorités régionales tentent d’atteindre les objectifs de recrutement qui leur ont été fixés en contraignant les hommes à s’enrôler.

Par ailleurs, la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia inquiète. Hier, le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a affirmé "essayer" de trouver un compromis entre Moscou et Kiev pour sécuriser la centrale nucléaire de Zaporijjia en Ukraine, près de laquelle il a déploré une "hausse de l’activité militaire".

"J’essaie de préparer et de proposer des mesures réalistes qui seront approuvées par toutes les parties", a déclaré M. Grossi. "Il faut éviter une catastrophe", a-t-il ajouté, regrettant que "l’activité militaire est à la hausse dans toute cette région" avec notamment une "augmentation significative du nombre de soldats".

Suivez en direct les événements de ce 400e jour de guerre dans notre live ci-dessous :