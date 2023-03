Direct – Guerre en Ukraine : "La Russie ramènera les enfants évacués lorsque les conditions seront sûres", selon Moscou

Tandis que Xi Jinping poursuit sa visite d’Etat en Russie, au moment où le Premier ministre japonais Fumio Kishida se rend lui à Kiev, le chancelier allemand Scholz révèle les détails des conversations téléphoniques qu’il a eues avec le président russe Poutine, depuis le début de la guerre en Ukraine.

Xi Jinping et Vladimir Poutine qui devraient logiquement aborder à nouveau le conflit en Ukraine, Pékin ayant proposé le mois dernier un plan de paix, mais aussi leur coopération au sens large et l’approfondissement de leurs liens économiques, avec la signature attendue d’accords.

Parallèlement, la diplomatie russe tente d’arrondir les angles à propos de la question des enfants "amenés de force en Russie" et du mandat d’arrêt délivré par la CPI à l’encontre de Poutine. Le Représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vasily Nebenzya a réitéré l’intention de renvoyer vers l’Ukraine les enfants évacués de la zone de conflit, lorsque les conditions y seront suffisamment sûres pour cela. "Nous avons voulu les épargner du danger que pourraient représenter les activités militaires", a-t-il précisé.

Sur les différents fronts, les combats se poursuivent mais les avancées russes sont minimes. En cause, les tensions de plus en plus grandes au sein même des forces du Kremlin. L’armée d’Etat doit composer avec une milice privée Wagner de plus en plus arrogante sur le terrain et dont les méthodes ne cadrent pas tout à fait avec l’idéal militaire comme le montrent de nombreux soldats sur les réseaux sociaux. Pour s’assurer des succès, les "cadres" de Wagner n’hésitent pas à sacrifier des combattants afin de localiser les positions ukrainiennes. Car à l’intérieur même de Wagner, il y aurait une armée à deux vitesses. Les mercenaires d’expérience, précieux, et utilisés comme des forces spéciales, et puis les autres, la chair à canon, les repris de justice, les engagés pour faire nombre, pour aller en première ligne, en compagnie des conscrits de l’armée russe.

