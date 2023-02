Direct – Guerre en Ukraine : "La Russie ne pourra jamais faire de compromis" sur les territoires annexés, affirme Peskov

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répété mardi que Moscou était ouvert aux négociations de paix, mais que Kiev et ses alliés doivent accepter l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes - Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia - que Kiev et l'Occident jugent illégaux. "L a Russie ne pourra jamais faire de compromis sur ce point, ce sont des réalités importantes", a-t-il déclaré.

Selon les autorités russes, plusieurs incidents ayant impliqué des drones se sont produits ce mardi. L'un d'entre eux s'est écrasé près de la localité de Goubastovo, à environ 100 kilomètres au sud-est de Moscou, selon le gouverneur local. C'est la première fois qu'un tel signalement a lieu dans la région de la capitale.

Par ailleurs, l'armée russe a affirmé mardi avoir abattu pendant la nuit deux drones ukrainiens qui visaient des infrastructures civiles dans le sud-ouest de la Russie, dans la région de Krasnodar (à Tuapse) et dans la République d'Adyguée. Les autorités d'une autre région russe, celle de Briansk, frontalière de l'Ukraine, ont également annoncé dans la matinée qu'un drone ukrainien y avait été abattu.

Sur le terrain en Ukraine, la situation est de plus en plus compliquée pour les Ukrainiens à Bakhmout. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a déjà reconnu lundi soir. Le commandant des forces terrestres ukrainiennes le signale à son tour ce mardi. "La situation aux alentours de Bakhmout est extrêmement tendue", a déclaré Oleksandre Syrsky. "L'ennemi a envoyé à l'attaque les unités les mieux préparées (du groupe paramilitaire) Wagner qui tentent de percer la défense de nos troupes et d'encercler la ville", a-t-il ajouté.